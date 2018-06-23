Невідомі у Києві пошкодили автобус: очевидці чули "постріли", поліція обстріл спростовує
Київ • УНН
КИЇВ. 23 червня. УНН. Столичні поліцейські з'ясовують обставини пошкодження мікроавтобуса. Подія сталася у Голосіївському районі: ніхто не постраждав. Очевидці повідомляють, що чули постріли, а експерти, які оглянули транспортний засіб, не підтвердили стрілянину, передає УНН із посиланням на прес-службу поліції Києва.
За словами заявника, четверо невідомих підбігли до буса і пошкодили вікна та колеса. При цьому ніби було чути постріли.
“На місці події поліцейські з’ясували, що автомобіль потерпілого, яким він здійснює нерегулярні перевезення в Одеську область, був припаркований поблизу станції метро „Теремки“. З його слів, до автівки підійшли четверо чоловіків, які почали бити мікроавтобус і стріляти, а потім вони сіли в іномарку та втекли”, — йдеться у повідомленні.
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Під час огляду місця події правоохоронці не виявили стріляних гільз і характер пошкоджень автомобіля не підтверджує стрілянину. Механічні пошкодження спричинені невстановленим предметом, імовірно — битою або телескопічною палицею, зазначили правоохоронці.
Проводяться всі необхідні першочергові слідчі дії для затримання зловмисників.