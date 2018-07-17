Невідомі стріляли в екс-голову ДСНС Бочковського

"Вчора близько 20:00 на мене було скоєно замах. У Броварському районному управлінні поліції зареєстрована заява, слідчо-оперативна група виїжджала на місце події. Загальні риси – це те, що у мене стріляли в селі Рожнах біля мого помешкання і є свідки, всього того що відбулося. Я цілком це пов’язую з сьогоднішнім апеляційним судом, як попередження або залякування", - сказав Бочковський.

Як повідомляв УНН, 26 квітня Окружний адміністративний суд Києва визнав незаконним звільнення Сергія Бочковського з посади голови Державної служби з надзвичайних ситуацій України.



Згодом міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що не бачить підстав для поновлення Бочковського на посаді.



7 травня Бочковський подав заяву до Мін’юсту про примусове поновлення на посаді голови ДСНС.



Нагадаємо, 25 березня 2015 року під час засідання уряду були затримані голова Державної служби з надзвичайних ситуацій Сергій Бочковський та його перший заступник Василь Стоєцький за 208 статтею КК України (затримання на місці скоєння злочину).