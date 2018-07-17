Невідомі стріляли в екс-голову ДСНС Бочковського
Київ • УНН
КИЇВ. 17 липня. УНН. Вчора вночі у Броварському районі Київської області невідомі здійснили спробу замаху з застосуванням вогнепальної зброї на колишнього голову ДСНС України Сергія Бочковського. Про це він сам повідомив сьогодні журналістам в Києві, передає кореспондент УНН.
"Вчора близько 20:00 на мене було скоєно замах. У Броварському районному управлінні поліції зареєстрована заява, слідчо-оперативна група виїжджала на місце події. Загальні риси – це те, що у мене стріляли в селі Рожнах біля мого помешкання і є свідки, всього того що відбулося. Я цілком це пов’язую з сьогоднішнім апеляційним судом, як попередження або залякування", - сказав Бочковський.
Як повідомляв УНН, 26 квітня Окружний адміністративний суд Києва визнав незаконним звільнення Сергія Бочковського з посади голови Державної служби з надзвичайних ситуацій України.
Згодом міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що не бачить підстав для поновлення Бочковського на посаді.
7 травня Бочковський подав заяву до Мін’юсту про примусове поновлення на посаді голови ДСНС.
Нагадаємо, 25 березня 2015 року під час засідання уряду були затримані голова Державної служби з надзвичайних ситуацій Сергій Бочковський та його перший заступник Василь Стоєцький за 208 статтею КК України (затримання на місці скоєння злочину).