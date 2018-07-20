Невідомі пограбували на два мільйони гривень співробітника столичного банку
Київ • УНН
КИЇВ. 20 липня. УНН. Вчора у столиці невідомі скоїли розбійний напад на співробітника одного з банків та заволоділи грошима на суму понад 2 млн грн. Про це УНН повідомили у поліції.
Напад було скоєно серед білого дня у дворі одного з будинків по вулиці Бастіонній. Четверо невідомих у масках напали на співробітника банку та, застосовуючи силу, забрали у нього гроші. Як повідомили у поліції, вкрадене належало банкові, в якому працює потерпілий.
Невідомі з місця події зникли. Наразі їх розшукують.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 187 ККУ – розбій.
Нагадаємо, у Харкові курсант пограбував кредитну установу.