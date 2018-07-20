Невідомі пограбували на два мільйони гривень співробітника столичного банку

Напад було скоєно серед білого дня у дворі одного з будинків по вулиці Бастіонній. Четверо невідомих у масках напали на співробітника банку та, застосовуючи силу, забрали у нього гроші. Як повідомили у поліції, вкрадене належало банкові, в якому працює потерпілий.

Невідомі з місця події зникли. Наразі їх розшукують.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 187 ККУ – розбій.

Нагадаємо, у Харкові курсант пограбував кредитну установу.