Неизвестные ограбили на два миллиона гривен сотрудника столичного банка

Нападение было совершено средь бела дня во дворе одного из домов по улице Бастионной. Четверо неизвестных в масках напали на сотрудника банка и, применяя силу, забрали у него деньги. Как сообщили в полиции, украденное принадлежало банку, в котором работает пострадавший.

Неизвестные с места происшествия скрылись. Сейчас их разыскивают.

По данному факту открыто уголовное производство по ст. 187 УК Украины - разбой.

Напомним, в Харькове курсант ограбил кредитное учреждение.