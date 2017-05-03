Невідомі обстріляли будівлю міської ради у Світловодську
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 3 травня. УНН. Невідомі обстріляли будівлю міської ради у Світловодську. 2 травня чотири отвори від куль у вікні редакції однієї з місцевих газет виявили журналісти. Цю інформацію кореспонденту УНН підтвердили в ГУ НП області.
“Інформацію про випадок внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Наразі проводяться всі необхідні слідчо-розшукові заходи для встановлення причетних осіб”, — повідомили в прес-службі.
Також в прес-службі додали, що за фактом стрiлянини вiдкрито кримiнальне провадження за статтею 296 ККУ — “Хулiганство”.
Нагадаємо, 13 квітня у Дніпрі обстріляли міську дитячу лікарню № 1. Вночі стріляли по вікнах палати, кабінету приймального відділення та кабінету фізіотерапії. Дірки від пострілів виявили зранку, постраждалих немає.