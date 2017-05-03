Неизвестные обстреляли здание городского совета в Светловодске

“Информация о случае внесена в ЕРДР. Проводятся все необходимые следственно-розыскные мероприятия для установления причастных лиц”, — сообщили в пресс-службе.

Также в пресс-службе добавили, что по факту стрельбы открыто Уголовное производство по статье 296 УК — “хулиганство”.

Напомним, 13 апреля в Днепре обстреляли городскую детскую больницу № 1. Ночью стреляли по окнам палаты, кабинета приемного отделения и кабинета физиотерапии. Дырки от выстрелов обнаружили утром, пострадавших нет.