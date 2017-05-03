Неизвестные обстреляли здание городского совета в Светловодске
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 3 мая. УНН. Неизвестные обстреляли здание городского совета в Светловодске. 2 мая четыре отверстия от пуль в окне редакции одной из местных газет обнаружили журналисты. Эту информацию корреспонденту УНН подтвердили в ГУ НП области.
“Информация о случае внесена в ЕРДР. Проводятся все необходимые следственно-розыскные мероприятия для установления причастных лиц”, — сообщили в пресс-службе.
Также в пресс-службе добавили, что по факту стрельбы открыто Уголовное производство по статье 296 УК — “хулиганство”.
Напомним, 13 апреля в Днепре обстреляли городскую детскую больницу № 1. Ночью стреляли по окнам палаты, кабинета приемного отделения и кабинета физиотерапии. Дырки от выстрелов обнаружили утром, пострадавших нет.