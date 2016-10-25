Нетверезий водій в’їхав в рейсовий автобус на Рівненщині, є постраждалі
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. На Рівненщині у місті Дубно нетверезий водій автомобіля Daewoo в’їхав в рейсовий автобус, внаслідок чого постраждали двоє пасажирів автобуса. Про це УНН повідомили в прес-службі поліції Рівненської області.
Слідчо-оперативна група встановила, що 43-річний водій легковика, не вибравши безпечної швидкості та виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся із рейсовим автобусом сполученням “Радивилів-Рівне”.
Внаслідок ДТП постраждали двоє із 16 пасажирів маршрутки. У 22-річної жительки Дубенського району лікарі діагностували закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку та забій щелепи, а у 31-річного рівнянина — забій ноги.
Встановлено, що водій легковика керував автомобілем Daewoo у стані алкогольного сп’яніння, алкотестер показав 2,11 проміле.
За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху слідчі розпочали досудове розслідування за ч.1 ст.286 Кримінального кодексу України.