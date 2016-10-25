Нетрезвый водитель въехал в рейсовый автобус в Ровенской области, есть пострадавшие

Следственно-оперативная группа установила, что 43-летний водитель легковушки не выбрал безопасную скорость и выехал на встречную полосу, где столкнулся с рейсовым автобусом сообщением "Радивилов-Ровно".

В результате ДТП пострадали двое из 16 пассажиров маршрутки. У 22-летней жительницы Дубенского района врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушиб челюсти, а у 31-летнего жителя Ровно - ушиб ноги.

Установлено, что водитель легковушки управлял автомобилем Daewoo в состоянии алкогольного опьянения, алкотестер показал 2,11 промилле.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения следователи начали досудебное расследование по ч.1 ст.286 Уголовного кодекса Украины.