Netflix виправив опис Ярослава Мудрого з "князя земель Північної росії" - міністр

Цитата

"По ситуації, що склалась з Netflix, коли нашу Русь (сподіваюсь, що випадково і неумисно) сплутали з росією, а нашого Ярослава Мудрого зробили князем земель Північної росії, є два висновки: 1. Маємо ще багато роботи в освіченні міжнародної аудиторії про нашу історію; 2. Тісні контакти з партнерами допомагають вирішити ситуації майже миттєво. Інформацію виправлено на наш запит. Дякую Netflix, окремо регіональному директору Алексу Лонгу", - вказав Ткаченко.

"Що там в самому серіалі - ще з’ясовуємо. Але сподіваюсь, що надалі таких ситуацій буде все менше", - додав міністр.

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Доповнення

Один з найпопулярніших серіалів стрімінгового сервісу Netflix “Емілі в Парижі” в одній із серій показав персонажа родом з України — дівчину, яка втілює у собі найгірші можливі стереотипи про нашу країну. У відповідь українки почали масово висловлювати своє обурення в Instagram.

У Netflix відповіли, що про стурбованість українських глядачів зображенням українки почуто. З МКІП домовились, що будуть більш в тісному контакті, аби упередити подібні випадки.