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Netflix показав новий трейлер повнометражного фільму "Шлях: Пуститися берега"

Netflix показав новий трейлер повнометражного фільму "Шлях: Пуститися берега"

Київ • УНН

 • 34115 перегляди

КИЇВ. 24 вересня. УНН. Компанія Netflix показала новий трейлер повнометражного фільму, який стане продовженням культового серіалу “Пуститися берега”. Відповідні відео з’явилося на YouTube-каналі Netflix, передає УНН.

Повнометражний фільм продовжує розповідь з останніх подій серіалу. Трейлер показує, що в фільмі центральним персонажем стає Джессі Пінкман. Він тікає від неонацистів, які тримали його в рабстві і змушували робити наркотики. Бажана свобода не приносить йому звільнення: Джессі ховається від поліції, викрадачів і минулого. Головний герой намагається зрозуміти, як йому жити далі.

Роль Пінкмана незмінно виконає Аарон Пол. Крім нього в акторському складі Чарльз Бейкер і Метт Джонс. Над фільмом працює режисер Вінс Гілліган і продюсер Мелісса Бернштейн. Обидва є частиною знімальної команди серіалу “Пуститися берега”.

Прем’єра “Шлях: Пуститися берега. Фільм” призначена на 11 жовтня 2019 року.

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