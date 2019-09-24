Netflix показав новий трейлер повнометражного фільму "Шлях: Пуститися берега"
Київ • УНН
КИЇВ. 24 вересня. УНН. Компанія Netflix показала новий трейлер повнометражного фільму, який стане продовженням культового серіалу “Пуститися берега”. Відповідні відео з’явилося на YouTube-каналі Netflix, передає УНН.
Повнометражний фільм продовжує розповідь з останніх подій серіалу. Трейлер показує, що в фільмі центральним персонажем стає Джессі Пінкман. Він тікає від неонацистів, які тримали його в рабстві і змушували робити наркотики. Бажана свобода не приносить йому звільнення: Джессі ховається від поліції, викрадачів і минулого. Головний герой намагається зрозуміти, як йому жити далі.
Роль Пінкмана незмінно виконає Аарон Пол. Крім нього в акторському складі Чарльз Бейкер і Метт Джонс. Над фільмом працює режисер Вінс Гілліган і продюсер Мелісса Бернштейн. Обидва є частиною знімальної команди серіалу “Пуститися берега”.
Прем’єра “Шлях: Пуститися берега. Фільм” призначена на 11 жовтня 2019 року.