Netflix анонсував шоу «Мій наступний гість не потребує представлення» із Зеленським

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“Девід Леттерман нещодавно відвідав Київ, щоб взяти інтерв’ю у Президента Володимира Зеленського для майбутнього епізоду шоу “Мій наступний гість не потребує представлення” з Девідом Леттерманом”, — йдеться у повідомленні.

Прем’єра окремого спеціального фільму відбудеться пізніше цього року. Інтервʼю записували на одній зі станцій столичного метрополітену.

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