Netflix анонсував шоу «Мій наступний гість не потребує представлення» із Зеленським
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Стрімінговий сервіс Netflix анонсував вихід спецвипуску шоу «Мій наступний гість не потребує представлення» із Зеленським, інформує УНН.
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“Девід Леттерман нещодавно відвідав Київ, щоб взяти інтерв’ю у Президента Володимира Зеленського для майбутнього епізоду шоу “Мій наступний гість не потребує представлення” з Девідом Леттерманом”, — йдеться у повідомленні.
Прем’єра окремого спеціального фільму відбудеться пізніше цього року. Інтервʼю записували на одній зі станцій столичного метрополітену.
Нагадаємо
Стрімінговий сервіс Netflix отримав від України "Відзнаку миру" за підтримку у боротьбі з російською агресією.