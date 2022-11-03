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Netflix анонсував шоу «Мій наступний гість не потребує представлення» із Зеленським

Netflix анонсував шоу «Мій наступний гість не потребує представлення» із Зеленським

Київ • УНН

 • 378004 перегляди

КИЇВ. 3 листопада. УНН. Стрімінговий сервіс Netflix анонсував вихід спецвипуску шоу «Мій наступний гість не потребує представлення» із Зеленським, інформує УНН.

Цитата

“Девід Леттерман нещодавно відвідав Київ, щоб взяти інтерв’ю у Президента Володимира Зеленського для майбутнього епізоду шоу “Мій наступний гість не потребує представлення” з Девідом Леттерманом”, — йдеться у повідомленні.

Прем’єра окремого спеціального фільму відбудеться пізніше цього року. Інтервʼю записували на одній зі станцій столичного метрополітену.

Нагадаємо

Стрімінговий сервіс Netflix отримав від України "Відзнаку миру" за підтримку у боротьбі з російською агресією.

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