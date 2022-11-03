Netflix анонсировал шоу «Мой следующий гость не нуждается в представлении» с Зеленским

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“Дэвид Леттерман недавно посетил Киев, чтобы взять интервью Президента Владимира Зеленского для будущего эпизода шоу “Мой следующий гость не нуждается в представлении” с Дэвидом Леттерманом”, — говорится в сообщении.

Премьера отдельного специального фильма состоится позже в этом году. Интервью записывали на одной из станций столичного метрополитена.

Напомним

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