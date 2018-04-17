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Нетаньяху заявив, що Ізраїль здатний захистити себе від будь-якої загрози

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 квітня. УНН. Ізраїль сильний як ніколи і здатний захистити себе від будь-якої загрози. З такою заявою виступив прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу на щорічній Всесвітній конференції ізраїльського Національного фонду “Керен ха-Єсод” (основна організація, яка збирає пожертви для Ізраїлю, діюча в 45 країнах і дозволяє перераховувати цільові пожертви різним одержувачам в Ізраїлі) в Єрусалимі, передає УНН.

"Засновники сучасного сіонізму не говорили, що напади на єврейський народ припиняться з утворенням єврейської держави, - сказав прем'єр. - Вони говорили, що ми можемо захистити себе від цих нападів - це саме те, що робив Ізраїль, він відновив здатність єврейського народу захищати самого себе від будь-якої загрози". "І ми сильні як ніколи", - додав Нетаньяху, чиї висловлювання розповсюдила у вівторок його канцелярія.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Ізраїль відреагував на ракетний удар по Сирії

Як зазначає газета The Times of Israel, заяву Нетаньягу було зроблено через кілька годин після того, як МЗС Ірану в понеділок повідомив, що на удар по військовому аеродрому Т-4 у 70 км від Пальміри 9 квітня, який приписується Ізраїлю, слід очікувати відповідь. Тоді загинули 14 військовослужбовців, у тому числі сім іранських радників, які працювали на цій авіабазі. Атака була зроблена з ліванського повітряного простору.

Як повідомили в Міноборони РФ, по сирійському аеродрому 9 квітня було випущено всього вісім керованих ракет. При цьому ППО ЗС Сирії зуміли знищити п'ять з них.

Нагадаємо, сьогодні вночі сирійська протиповітряна оборона зуміла відбити два ракетні удари, які були нанесені по військових аеродромах Шайрат в провінції Хомс і Думейр в 50 км на північ від Дамаска. Як повідомив телестанції Al Ekhbariya джерело в командуванні ЗС республіки, сирійським зенітникам вдалося вразити шість цілей над Шайратом і збити ще три ракети на підльоті до Думейру.

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