Нетаньяху заявив, що Ізраїль здатний захистити себе від будь-якої загрози

КИЇВ. 17 квітня. УНН. Ізраїль сильний як ніколи і здатний захистити себе від будь-якої загрози. З такою заявою виступив прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу на щорічній Всесвітній конференції ізраїльського Національного фонду “Керен ха-Єсод” (основна організація, яка збирає пожертви для Ізраїлю, діюча в 45 країнах і дозволяє перераховувати цільові пожертви різним одержувачам в Ізраїлі) в Єрусалимі, передає УНН.