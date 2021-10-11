Непрогнозований курс гривні: що відбувається з гривнею, та чи досягне долар 25 гривень

Цитата:

“25 копійок - багато чи мало, з урахуванням того, що з початку року гривня зміцнюється, а доллар падає? На початку цього року було близько 27,5 гривень, а зараз близько 26,32 гривень. Це близько 7% зростання гривні до долара, і це не мало. Українці звикли, що з початку осені, є така сезонність, що потрібно купувати долари, тому що пізніше він буде точно рости. Що зараз відбувається? В Україну великим потоком заходить іноземна валюта, в першу чергу - долари. Це наслідок того, що ціни на український експорт вищі, ніж попередні роки. У нас цього року рекордний урожай зернових, який буде йти на зовнішні ринки весь маркетинговий рік - тобто всю осінь і зиму буде надходити валюта. Другий фактор - фінансова допомога МВФ у серпні - 3 млрд доларів. Третій чинник - українські трудові мігранти продовжують нарощувати переказ коштів з-за кордону, цього року буде більше ніж 13 млрд доларів, за підрахунками Нацбанку. Тому сьогодні склалася така ситуація на міжбанківському ринку, що пропозиція долара переважає попит на нього, тому курс просідає”, - пояснює Козак.

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За словами економіста, населення закупило валюту влітку цього року в очікуванні сезонної девальвації. “Зараз люди бачать, що курс просідає, і можливо, почнуть продавати, не бажаючи втрачати ще більше, що додасть ще тиск на долар. Зараз курс не прогнозований, він буде плавати. До кінця року точно не буде перевищувати 27 гривень за долар”, - пояснює він.

Додамо

Козак додає, що можливе укріплення гривні навіть до 25 гривень за долар, але проти такого сценарію уряд, який отримає менші митні доходи. Також проти експортери, у яких дуже серйозне лобі. “Вони не погодяться отримувати менші доходи. Вони мають серйозний вплив - ми розуміємо, це і Ахметов, і Коломойський, і інші великі експортери, вони мають вплив на владу, тому навряд чи такий курс ми побачимо, хоча він цілком можливий”, - резюмує Козак.

Контекст

Нагадаємо, згідно з оцінкою Національного банку, обсяг заощаджень, які були з 2010 року накопичені українцями поза банківською системою, становить близько 30-35 млрд доларів.

“Є різні оцінки "сірої“ економіки. Ми в Нацбанку вважаємо, що це до 30% ВВП. Якщо говорити про обсяг заощаджень громадян України, які перебувають поза банківською системою після 2010 року, то він дорівнює 30-35 млрд доларів - у доларах, євро та гривні”, - зазначив голова НБУ Кирило Шевченко.