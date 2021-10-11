Непредсказуемый курс гривны: что происходит с гривной, и достигнет ли доллар 25 гривен

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"25 копеек - много или мало, с учетом того, что с начала года гривна укрепляется, а доллар падает? В начале этого года было около 27,5 гривен, а сейчас около 26,32 гривен. Это около 7% рост гривны к доллару, и это не мало. Украинцы привыкли, что с начала осени, есть такая сезонность, нужно покупать доллары, потому что позже он будет точно расти. Что сейчас происходит? В Украине большим потоком заходит иностранная валюта, в первую очередь - доллара. Это следствие того, что цены на украинский экспорт выше, чем в предыдущие годы. У нас в этом году рекордный урожай зерновых, который будет идти на внешние рынки весь маркетинговый год - то есть всю осень и зиму будет поступать валюта. Второй фактор - финансовая помощь МВФ в августе - 3 млрд долларов. Третий фактор - украинские трудовые мигранты продолжают наращивать перевод средств из-за рубежа, в этом году будет больше чем 13 млрд долларов, по подсчетам Нацбанка. Поэтому сегодня сложилась такая ситуация на межбанковском рынке, что предложение доллара превышает спрос на него, поэтому курс проседает", - объясняет Козак.

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По словам экономиста, население закупило валюту летом этого года в ожидании сезонной девальвации. "Сейчас люди видят, что курс проседает, и возможно, начнут продавать, не желая терять еще больше, что окажет еще большее давление на доллар. Сейчас курс не прогнозируем, он будет плавать. До конца года точно не будет превышать 27 гривен за доллар", - объясняет он.

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Козак добавляет, что возможно укрепление гривны даже до 25 гривен за доллар, но против такого сценария правительство, которое получит меньше таможенные доходы. Также против экспортеры, у которых очень серьезное лобби. "Они не согласятся получать меньшие доходы. Они имеют серьезное влияние - мы понимаем, это и Ахметов, и Коломойский, и другие крупные экспортеры, они влияют на власть, поэтому вряд ли такой курс мы увидим, хотя он вполне возможен", - резюмирует Козак.

Контекст

Напомним, согласно оценке Национального банка, объем сбережений, которые были с 2010 года накоплены украинцами вне банковской системы, составляет около 30-35 млрд долларов.

"Есть разные оценки "серой" экономики. Мы в Нацбанке считаем, что это до 30% ВВП. Если говорить об объеме сбережений граждан Украины, которые находятся вне банковской системы после 2010 года, то он равен 30-35 млрд долларов - в долларах, евро и гривне", - отметил глава НБУ Кирилл Шевченко.