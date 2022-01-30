Неподалік від України стався землетрус
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. У сусідів Румунії, в горах Вранча стався землетрус, повідомляє УНН з посиланням на місцеві ЗМІ.
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Національний інститут вивчення фізики Землі Румунії (INCDFP) зафіксував землетрус магнітудою 3,1 в сейсмічній зоні Вранча.
Як повідомляє INCDFP, підземні поштовхи зафіксовані сьогодні, 30 січня, о 05:11 на глибині 142 км.
Землетрус стався недалеко від міста Брашов (розташований на відстані 59 км від місця підземних поштовхів).