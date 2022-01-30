Неподалік від України стався землетрус

Деталі

Національний інститут вивчення фізики Землі Румунії (INCDFP) зафіксував землетрус магнітудою 3,1 в сейсмічній зоні Вранча.

Як повідомляє INCDFP, підземні поштовхи зафіксовані сьогодні, 30 січня, о 05:11 на глибині 142 км.

Землетрус стався недалеко від міста Брашов (розташований на відстані 59 км від місця підземних поштовхів).