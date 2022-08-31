Неподалік Мелітополя “бавовна”: зафіксовано близько 10 вибухів

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«Спротив продовжується: зафіксовано близько 10 вибухів на південь від Мелітополя, в сторону Молочного лиману, куди окупанти звозили свою військову техніку. Вибухи йшли по наростаючій: спочатку їх почули мешканці південних вулиць, згодом все місто», – повідомляє Федоров.

Нагадаємо

Сьогодні вранці у тимчасово захопленому Бердянську Запорізької області біля штабу колаборантської організації "Мы вместе с россией", яка активно бере участь у підготовці до псевдореферендуму, щось вибухнуло.