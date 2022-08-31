Неподалік Мелітополя “бавовна”: зафіксовано близько 10 вибухів
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. На південь від Мелітополя, в сторону Молочного лиману, куди окупанти звозили військову техніку, місцеві мешканці почули вибухи. Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров, передає УНН.
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«Спротив продовжується: зафіксовано близько 10 вибухів на південь від Мелітополя, в сторону Молочного лиману, куди окупанти звозили свою військову техніку. Вибухи йшли по наростаючій: спочатку їх почули мешканці південних вулиць, згодом все місто», – повідомляє Федоров.
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