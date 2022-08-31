Недалеко от Мелитополя "хлопок": зафиксировано около 10 взрывов

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«Сопротивление продолжается: зафиксировано около 10 взрывов к югу от Мелитополя, в сторону Молочного лимана, куда оккупанты свозили свою военную технику. Взрывы шли по нарастающей: сначала их услышали жители южных улиц, впоследствии весь город», – сообщает Федоров.

Напомним

Сегодня утром во временно захваченном Бердянске Запорожской области возле штаба коллаборантской организации "Мы вместе с россией", активно участвующей в подготовке к псевдореферендуму, что-то взорвалось.