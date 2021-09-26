Непереможні: Циганков та Гармаш допомогли "Динамо" обіграти "Рух"

Деталі

Денис Гармаш у штрафному “Руха” змусив сфолити на собі Ярослава Мартинюка, за що рефері Юрій Іванов, не роздумуючи, призначив пенальті на 28 хвилині. До 11-метрової позначки підійшов найкращий голеадор “Динамо” Віктор Циганков і холоднокровно реалізував удар, вийшовши в одноосібні лідери бомбардирської гонки УПЛ.

Після пропущеного голу “Рух” продовжував грати від оборони, але рівно через десять хвилин м’яч опинився у воротах господарів вдруге. Після розіграшу стандарту Тимчик прострілив до штрафного з правого флангу, Циганков пропустив “круглого” в центр на Гармаша, який у дотик вразив лівий нижній кут, і встановив остаточні цифри на табло — 0:2.

Доповнення

“Динамо” із 25 балами на вершині першості і випереджають на три пункти “Шахтар”. “Рух” дев’ятий (8). Крім того, “динамівці” виграли 8 матчі і один звели внічию — йдуть без поразок у першості.