Непобедимы: Цыганков и Гармаш помогли "Динамо" обыграть "Рух"

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КИЕВ. 26 сентября. УНН. Матч девятого тура чемпионата Украины по футболу киевское "Динамо" провело в гостях у львовского "Руха", информирует УНН со ссылкой на сайт "Руха".

Детали

Денис Гармаш в штрафной “Руха” заставил сфолить на себе Ярослава Мартынюка, за что рефери Юрий Иванов, не раздумывая, назначил пенальти на 28 минуте. К 11-метровой отметке подошел лучший голеадор “Динамо” Виктор Цыганков и хладнокровно реализовал удар, выйдя в единоличные лидеры бомбардирской гонки УПЛ.

После пропущенного гола “Рух” продолжал играть от обороны, но ровно через десять минут мяч оказался в воротах хозяев во второй раз. После розыгрыша стандарта Тимчик прострелил в штрафную с правого фланга, Цыганков пропустил “круглого” в центр на Гармаша, который в касание поразил левый нижний угол, и установил окончательные цифры на табло — 0:2.

Дополнение

“Динамо” с 25 баллами на вершине первенства и опережают на три пункта “Шахтер”. “Рух” девятый (8). Кроме того, “динамовцы” выиграли 8 матча и один свели вничью — идут без поражений в первенстве.

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