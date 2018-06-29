Немає жодного підтвердження, що Сенцов - громадянин РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 29 червня. УНН. Наразі немає жодного підтвердження того, що український політв’язень Олег Сенцов має російське громадянство. Про на брифінгу заявила українська уповноважена ВР з прав людини Людмила Денісова, передає УНН.
"Жодного документу, який би підтверджував, що Олег Сенцов є громадянином РФ на сьогоднішній день немає. Нам ніхто не міг надати ні копію цього паспорту, ні його номер. Він не існує. Сенцов є громадянином України", - заявила Денісова.
Також Денісова показала довідку з колонії Лабитнангі, в якій зазначено, що Сенцов є українським громадянином.
"Довідка, згідно з якої написано, що до Лабитнангі, до колонії № 8 доставили громадянина України - Сенцова Олега Геннадійовича, і в особистій справі є паспорт, який був виданий в Україні", - відзначила вона.
Як повідомляв УНН, уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Людмилу Денісову не пускають відвідати українського режисера Олега Сенцова в колонії у російському місті Лабитнангі.