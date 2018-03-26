Нема чого на дзеркало нарікати, або як Рибалка поскаржився на Раду

Політик пожалівся, що його колеги по Парламенту дають голоси лише за ті законопроекти, які потрібні владі.

“Пам’ятаєте, як міняли закон під нинішнього генпрокурора? Швидко та нахрапом. І запросто знайшли голоси. А на закони задля зміцнення банківської системи і збереження у майбутньому мільярдів коштів державного бюджету та накопичень громадян голосів щоразу не вистачає”, — написав він.

Разом з тим, все частіше політологи сходяться на думці, що саме “Радикальна партія” своїми голосами забезпечує прийняття у ВРУ законопроектів, що важливі для Банкової.

Так, за законопроект про бюджет — 2018 “радикали” віддали свої голоси, навіть, попри те, що лідер РПЛ Ляшко критикував документ за “малу заробітну плату” (документом передбачена мінімальна зп на рівні 3700 грн).

Згодом, РПЛ продемонструвала єдність із БПП під час голосування за урядову “медичну реформу” (№ 6327), яку критикували низка фахівців медичної галузі.

Аналогічно, підопічні Ляшка (разом із С.Рибалкою) голосували за президентський закон про так звану “реінтеграцію Донбасу”, що передбачає дозвіл на ведення торгових відносин з окупованими територіями.

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Із нещодавнього, партія Ляшка, слідом за президентською, майже у повному складі (окрім А.Вітко) голосувала за зняття недоторканності із Н.Савченко та її арешт.

На останок: РПЛ аналогічно позиції провладної партії — проти скасування е-декларування для ГО, що займаються антикорупційною діяльністю.

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Це коротко, щодо позиції РПЛ у Парламенті. Та, принагідно, варто пригадати, які ж законопроекти ініціював, власне, сам Рибалка, та з яких причин вони так і не були підтримані більшістю Верховної ради.

Відповідно до даних порталу “Главред”, за два роки роботи тільки один документ авторства цього нардепа став законом, і там С.Рибалка був лише співавтором поряд з іншими народними депутатами.

Крім того, як зазначає видання, “законопроект Рибалки про єдиний кредитний реєстр — і профільний Комітет, і незабаром Парламент — провалили. Депутати віддали перевагу підтримці альтернативного законопроекту, який ініціював КМУ.

Законопроект Рибалки про нібито захист прав кредиторів — № 6027 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення довіри між банками і їх клієнтами" був розкритикований головним експертним управлінням ВР. Парламент у підсумку його не підтримав.

Законопроект Рибалки про регулювання діяльності ломбардів містив положення раніше проваленого аналогічного законопроекту авторства депутата Полякова. (Серед статей, що перекочували із законопроекту Полякова до законопроекту Рибалки були і ті, що містили корупційні ризики, — ред.). Документ Рада так і не ухвалила.

Законопроект Рибалки про форекс-дилерів розкритикували експерти ВР, а також провідні економісти країни.

Законопроект Рибалки про криптовалюти № 7183-1 розкритикували НБУ і ВР. Документ назвали популістським експерти Bitcoin Foundation. Низка депутатів публічно заявили про те, що не підтримуватимуть ініціативу радикала. Ба більше,співавтором цього законопроекту Рибалка зробив свою подругу — Анастасію Байбородіну, яка навіть немає профільної освіти”, — йдеться у матеріалі.

Таким чином, С.Рибалка звинувачує депутатів ВРУ у неконструктивні позиції, та у неготовності голосувати за “потрібні людям закони”, хоча сам не зміг запропонувати якісний законопроект, який би отримав схвальні відгуки експертного кола, а згодом і депутатів, а політична сила, яку він представляє, тим часом, часто-густо у сесійній залі демонструє єдність із колегами від БПП.