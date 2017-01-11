Нелегальне виробництво алкоголю викрили в Одесі

Правоохоронці виявили нелегальний цех у приміщенні одного з промислових підприємств Одеси. Під час обшуків на нелегальному виробництві співробітники СБУ спільно з фіскальною службою вилучили більше ніж сімдесят чотири тонни спирту вартістю понад два мільйони гривень та розфасовані алкогольні напої на суму понад півтора мільйона гривень.

У зловмисників також вилучено підроблені акцизні марки, які колись були випущені державною фіскальною службою Донецької області. У рамках досудового слідства перевіряються можливі факти отруєння громадян від вживання цієї фальсифікованої продукції.

Відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.204 Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.



