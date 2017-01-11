Нелегальное производство алкоголя разоблачили в Одессе
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. Правоохранители пресекли деятельность мощного подпольного производства по изготовлению нелегального алкоголя в Одессе. Об этом сообщили УНН в пресс-службе СБУ.
Правоохранители обнаружили нелегальный цех в помещении одного из промышленных предприятий Одессы. Во время обысков на нелегальном производстве сотрудники СБУ совместно с фискальной службой изъяли более семьдесят четыре тонны спирта стоимостью более двух миллионов гривен и расфасованные алкогольные напитки на сумму более полутора миллиона гривен.
У злоумышленников также изъяты поддельные акцизные марки, которые когда-то были выпущены государственной фискальной службой Донецкой области. В рамках досудебного следствия проверяются возможные факты отравления граждан от употребления этой фальсифицированной продукции.
Открыли уголовное производство по ч.3 ст.204 Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.