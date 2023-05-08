Неконтрольовані лісові пожежі призвели до евакуації тисяч людей на заході Канади
Київ • УНН
КИЇВ. 8 травня. УНН. Канада бореться з лісовими пожежами, які змусили тисячі людей евакуюватись, зупинили видобуток нафти та загрожують зруйнувати міста, а західна провінція Альберта звернулася за федеральною допомогою. Про це УНН пише посилаючись на АР.
Деталі
Близько 30 000 осіб отримали наказ залишити свої будинки за останні три дні, оскільки по всій провінції спалахнуло понад 100 пожеж, у тому числі 29 із них наразі вийшли з-під контролю.
Пожежні приділяють першочергову увагу гасіння вогню, що загрожує будинкам та підприємствам. Багато шляхів неподалік столиці провінції Едмонтона перекриті.
Нафтові компанії, у тому числі Vermilion Energy та Crescent Point Energy, оголосили про тимчасове припинення виробництва, скоротивши видобуток більш ніж на 125 000 барелів нафти на день.
Прем'єр-міністр Альберти оголосив надзвичайний стан у суботу, назвавши ситуацію з лісовими пожежами «безпрецедентною».
Провінція — один із найбільших нафтовидобувних регіонів світу — переживає гарячу та суху весну. Майже вся Альберта, а також більшість сусідньої провінції Саскачеван, частини Британської Колумбії й більшість Північно-Західних територій стикаються з надзвичайним ризиком пожеж через аномально сухі умови й сильні посухи.
Дві неконтрольовані лісові пожежі в західній частині Британської Колумбії також змусили жителів евакуюватися, і влада попередила, що вони очікують, що сильний вітер посилить ці пожежі.
Доповнення
В останні роки західна частина Канади неодноразово зазнавала екстремальних погодних явищ, інтенсивність та частота яких збільшилися через глобальне потепління.
Лісові пожежі в районі нафтоносних пісків Канади у 2016 році порушили виробництво і змусили 100 000 жителів залишити Форт-Мак-Мюррей, завдавши удару по економіці країни.
Зовсім недавно, в 2021 році, Британська Колумбія постраждала від рекордно високих температур влітку, внаслідок яких загинуло понад 500 людей, а також лісових пожеж, що знищили ціле місто.
Потім були руйнівні повені та зсуви.