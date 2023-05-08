Неконтролируемые лесные пожары привели к эвакуации тысяч людей на западе Канады
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. Канада борется с лесными пожарами, которые заставили тысячи людей эвакуироваться, остановили добычу нефти и грозят разрушить города, а западная провинция Альберта обратилась за федеральной помощью. Об этом пишет УНН ссылаясь на АР.
Детали
Около 30 000 человек получили приказ покинуть свои дома за последние три дня, поскольку по всей провинции вспыхнуло более 100 пожаров, в том числе 29 из них вышли из-под контроля.
Пожарные уделяют первостепенное внимание тушению огня, угрожающему домам и предприятиям. Многие пути неподалеку от столицы провинции Эдмонтона перекрыты.
Нефтяные компании, включая Vermilion Energy и Crescent Point Energy, объявили о временном прекращении производства, сократив добычу более чем на 125 000 баррелей нефти в день.
Премьер-министр Альберты объявил чрезвычайное положение в субботу, назвав ситуацию с лесными пожарами "беспрецедентной".
Провинция – один из крупнейших нефтедобывающих регионов мира – переживает горячую и сухую весну. Почти вся Альберта, а также большинство соседней провинции Саскачеван, части Британской Колумбии и большинство Северо-Западных территорий сталкиваются с чрезвычайным риском пожаров из-за аномально сухих условий и сильных засух.
Два неконтролируемых лесных пожара в западной части Британской Колумбии также заставили жителей эвакуироваться, и власти предупредили, что они ожидают, что сильный ветер усугубит эти пожары.
Дополнение
В последние годы западная часть Канады неоднократно испытывала экстремальные погодные явления, интенсивность и частота которых увеличились из-за глобального потепления.
Лесные пожары в районе нефтеносных песков Канады в 2016 году нарушили производство и заставили 100 000 жителей покинуть Форт-Мак-Мюррей, нанеся удар по экономике страны.
Совсем недавно, в 2021 году, Британская Колумбия пострадала от рекордно высоких температур летом, в результате которых погибли более 500 человек, а также лесные пожары, уничтожившие целый город.
Затем последовали разрушительные наводнения и оползни.