Негода в Україні знеструмила до 300 міст і сіл
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. Через ускладнення погодних умов у ніч на п'ятницю було знеструмлено 295 населених пунктів у чотирьох областях України. Про це УНН повідомили у прес-службі ДСНС.
"З 14 по 15 червня внаслідок ускладнення погодних умов (град, гроза, пориви вітру) через спрацювання системи захисту ліній електропередач знеструмлено 295 населених пунктів у 4 областях, а саме: Київська – 173 н.п., Вінницька – 72 н.п., Житомирська – 31 н.п., Черкаська – 19 н.п.", - повідомили рятувальники.
До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.
Крім того, через негоду у Василькові Київської області, за попередніми даними, пошкоджено покрівлі 8 будівель, з них 2 п’ятиповерхові житлові будинки та їдальня дитячого садка.
У Глевасі Васильківського району на Київщині внаслідок падіння гілки дерева травмовано одну особу (1992 р.н.), яку у стані середньої важкості госпіталізовано.
Нагадаємо, у Голосіївському районі Києва внаслідок падіння дерева травмовано одну особу (1984 р.н.), яка померла на місці.