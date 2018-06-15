Негода в Україні знеструмила до 300 міст і сіл

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КИЇВ. 15 червня. УНН. Через ускладнення погодних умов у ніч на п'ятницю було знеструмлено 295 населених пунктів у чотирьох областях України. Про це УНН повідомили у прес-службі ДСНС.

"З 14 по 15 червня внаслідок ускладнення погодних умов (град, гроза, пориви вітру) через спрацювання системи захисту ліній електропередач знеструмлено 295 населених пунктів у 4 областях, а саме: Київська – 173 н.п., Вінницька – 72 н.п., Житомирська – 31 н.п., Черкаська – 19 н.п.", - повідомили рятувальники.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Крім того, через негоду у Василькові Київської області, за попередніми даними, пошкоджено покрівлі 8 будівель, з них 2 п’ятиповерхові житлові будинки та їдальня дитячого садка.

У Глевасі Васильківського району на Київщині внаслідок падіння гілки дерева травмовано одну особу (1992 р.н.), яку у стані середньої важкості госпіталізовано.

Нагадаємо, у Голосіївському районі Києва внаслідок падіння дерева травмовано одну особу (1984 р.н.), яка померла на місці.

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