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Негода у столиці Молдови повалила більше 4 тис. дерев

Негода у столиці Молдови повалила більше 4 тис. дерев

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 квітня. УНН. Через негоду у столиці Молдови, за попередніми даними, на вулицях і у дворах багатоповерхівок звалилося більше чотирьох тисяч дерев, передає УНН з посиланням на Point.md.

Як зазначається, повалені дерева з тротуарів обіцяють прибрати до початку робочого тижня.

У Дурлештах звалився бетонний паркан. Поставили його як захист від зсувів, але від тяжкості мокрої землі не витримав і розчавив припаркований автомобіль.

При цьому в дворі одного з приватних будинків утворилася величезна яма. Там на допомогу прийшли карабінери.

На столичних вулицях разом з комунальниками третій день працюють солдати.

Республіканський стадіон перетворили на дров'яний склад. Сюди робочі привозять гілки, зібрані в центрі столиці. Спиляні дерева і обламані гілки звозять і на склад в Гидигичі.

"Ми хочемо прибрати гілки з тротуарів, щоб у вівторок вранці у пішоходів не було проблем. Вивозити все будемо щонайменше місяць. А пошкоджені дерева будемо обрізати", - повідомили у владі.

За попередніми даними, на столичних вулицях Молдови і у дворах багатоповерхівок звалилося більше чотирьох тисяч дерев.

Нагадаємо, сотні населених пунктів залишилися без електрики через негоду в Молдові.

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