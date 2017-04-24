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Непогода в столице Молдовы повалила более 4 тыс. деревьев

Непогода в столице Молдовы повалила более 4 тыс. деревьев

Киев • УНН

 • 11372 просмотра

КИЕВ. 24 апреля. УНН. Из-за непогоды в столице Молдовы, по предварительным данным, на улицах и во дворах многоэтажек рухнуло более четырех тысяч деревьев, передает УНН со ссылкой на Point.md.

Как отмечается, поваленные деревья с тротуаров обещают убрать до начала рабочей недели.

В Дурлештах рухнул бетонный забор. Поставили его в качестве защиты от оползней, но от тяжести мокрой земли он не выдержал и раздавил припаркованный автомобиль.

При этом во дворе одного из частных домов образовалась огромная яма. Там на помощь пришли карабинеры.

На столичных улицах вместе с коммунальщиками третий день работают солдаты.

Республиканский стадион превратили в дровяной склад. Сюда рабочие привозят ветви, собранные в центре столицы. Спиленные деревья и обломанные ветви свозят и на склад в Гидигиче.

"Мы хотим убрать ветви с тротуаров, чтобы во вторник утром у пешеходов не было проблем. Вывозить все будем по крайней мере месяц. А поврежденные деревья будем обрезать", - сообщили власти.

По предварительным данным, на столичных улицах Молдовы и во дворах многоэтажек рухнуло более четырех тысяч деревьев.

Напомним, сотни населенных пунктов остались без электричества из-за непогоды в Молдове.

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