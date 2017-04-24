Непогода в столице Молдовы повалила более 4 тыс. деревьев
Киев • УНН
КИЕВ. 24 апреля. УНН. Из-за непогоды в столице Молдовы, по предварительным данным, на улицах и во дворах многоэтажек рухнуло более четырех тысяч деревьев, передает УНН со ссылкой на Point.md.
Как отмечается, поваленные деревья с тротуаров обещают убрать до начала рабочей недели.
В Дурлештах рухнул бетонный забор. Поставили его в качестве защиты от оползней, но от тяжести мокрой земли он не выдержал и раздавил припаркованный автомобиль.
При этом во дворе одного из частных домов образовалась огромная яма. Там на помощь пришли карабинеры.
На столичных улицах вместе с коммунальщиками третий день работают солдаты.
Республиканский стадион превратили в дровяной склад. Сюда рабочие привозят ветви, собранные в центре столицы. Спиленные деревья и обломанные ветви свозят и на склад в Гидигиче.
"Мы хотим убрать ветви с тротуаров, чтобы во вторник утром у пешеходов не было проблем. Вывозить все будем по крайней мере месяц. А поврежденные деревья будем обрезать", - сообщили власти.
По предварительным данным, на столичных улицах Молдовы и во дворах многоэтажек рухнуло более четырех тысяч деревьев.
Напомним, сотни населенных пунктов остались без электричества из-за непогоды в Молдове.