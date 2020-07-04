Негода на Львівщині: підтоплено сотні будинків, пішохідних переходів, підмито мости
Київ • УНН
КИЇВ. 4 липня. УНН. У Львівській області у результаті негоди підтоплено сотні будинків, пішохідних переходів, підмито мости. Заходи з ліквідації наслідків підтоплень тривають, передає УНН із посиланням на повідомлення пресслужби ДСНС у Львівській області.
Як повідомили у пресслужбі, 3 липня надійшло повідомлення, що внаслідок ускладнення погодних умов (опадів у вигляді дощу), в 3-х населених пунктах Старосамбірського району розлилась річка Катинка.
У результаті проведеного моніторингу ситуації ГУ ДСНС України у Львівській області, протягом 4 липня встановлено, що підтоплено:
• в с. Старява Старосамбірського району 138 житлових будинків, 138 підвалів житлових будинків, 149 господарських будівель, 210 колодязів, 211 присадибних ділянок, 7 га сільськогосподарських угідь. Укріплено 5 м берега потічка, викладено 70 мішків.
• в с. Лопушниця Старосамбірського району 85 житлових будинків, 85 підвалів житлових будинків, 142 колодязі, 92 господарські будівлі, 158 присадибних ділянок, 4 га сільськогосподарських угідь, 10 пішохідних переходів через річку, 10 транспортних переїздів через річку, 0,045 км дороги місцевого значення. Відсутній доїзд до 20 будинків. Також здійснюється чистка русла річки Катинка.
• в с. Катино Старосамбірського району 18 житлових будинків, 18 підвалів житлових будинків, 34 колодязі, 23 господарські будівлі, 39 присадибних ділянок, 2 га сільськогосподарських угідь, 10 пішохідних переходів через річку, 8 транспортних переїздів через річку, 0,02 км дороги місцевого значення, 2 мости підмито.
Для проведення аварійно-рятувальних робіт по відкачуванню води з підвалів житлових будинків та колодязів, а також робіт по розчистці русла річки було залучено 30 чоловік особового складу 4 одиниці спецтехніки також 7 мотопомп і 1 глибинний насос, повідомили у ДСНС.
"Заходи з ліквідації наслідків підтоплень тривають", - додали рятувальники.
Нагадаємо, синоптики дали прогноз погоди на найближчі три доби: очікують короткочасні дощі, місцями грози. Температуру вдень обіцяють від 24 до 39° тепла.