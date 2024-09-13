Не зрадити героїв: як в Україні турбуються про дітей загиблих воїнів та скільки звернень отримав фонд про допомогу для них

Фонд "Діти Героїв" вже отримав понад 9 тисяч звернень про допомогу різного типу для діток, які втратили одного або обох батьків за час повномасштабної війни в Україні.

Фонд розповів УНН про можливість взяти участь в благодійній ініціативі "Збережи дитинство" – безкоштовний дитячий табір для дітей загиблих героїв.

Я йшов на війну добровольцем з думкою про те, що якщо зі мною щось трапиться, то моя держава попіклується про моїх дітей – це уривок із розмови психологині Анастасії Ільчук з її товаришем, який нині служить у Силах оборони.

У фонді повідомили, що станом на зараз з відкритих джерел відомо, що протягом повномасштабного вторгнення сиротами залишилося більш як 10 тисяч дітей. Однак благодійні фонди вважають цю цифру вкрай заниженою. Так лише фонд "Діти Героїв" вже отримав понад 9 тисяч звернень про допомогу різного типу для діток, які втратили одного або обох батьків за час повномасштабної війни в Україні.

Зазначається, що діти полеглих Героїв, а також їхні сімʼї, потребують особливої уваги, адже темп життя й відповідальність часто не дають їм до кінця прожити горе й зрозуміти, як жити далі. Вони вчаться по-новому взаємодіяти не лише зі світом, але часто й одне з одним.

Сироти відчувають агресію, біль, ізоляцію, які часто поглиблюються депресивним епізодом у мами: вона може не дивитися їм у очі, уникати розмов, закриватися в собі, що діти сприймають на свій рахунок, шукаючи причини в собі.

Війна триває й забирає життя найкращих, а значить кількість дітей, які тепер зростатимуть без тата чи мами збільшуватиметься. А, отже, у держави, благодійних фондів та інших проєктів є важлива задача – допомогти дітям не тільки впоратися з горем, а й укріпити їхню ідентичність й віру у свої сили та майбутнє України - зазначили у фонді.

Одним із проєктів, який допомагає мамам і дітям емоційно відновлюватися після смерті батька, є благодійна ініціатива "Збережи дитинство" – безкоштовний дитячий табір. Він відбувся на початку вересня в італійському місті Сільві.

100 дітей, серед яких і підопічні Охматдиту, змогли відпочити в безпечному просторі без повітряних тривог, вибухів і емоційного тиску. Вони купалися в морі, говорили з психологом, дивилися кіно під нічним небом, робили зарядку, співали з артисткою Настею Балог – загалом отримували емоційну розрядку.

Поки діти спілкувалися з однолітками, які як ніхто розуміють їхній стан, мами мали час прожити своє горе та знайти сили рухатися далі.

Наступний благодійний табір планується в першому кварталі 2025 року. Поки ж мами з дітьми можуть отримати безкоштовну допомогу: від необхідних речей чи менторства для дитини до психологічної та юридичної підтримки. Більше про можливості дізнавайтеся за посиланням.

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