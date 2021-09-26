"Не забувайте про ментальну гігієну": постпред України при ООН прокоментував виступ очільника МЗС РФ на Генасамблеї

Цитата

“Чи не найголовніша теза виступу московського міністра (закордонних справ Сергія. — ред.) Лаврова на ГА: правила — це зло, міжнародне право — це наше все... Боротьба з „правилами“ повторюється у виступі багаторазово...

Для наглядної ілюстрації цього підходу російська делегація наплювала на встановлені Головою Генасамблеї правила щодо кількості членів делегації в залі під час виступу і демонстративно прийшла на засідання „потужною“ шісткою. Дивно, що ще не в кашкетах з написом „Спутник V“. А замєстітєлю Лаврова, судячи з усього, облом ще і маску одягнути. Це ж правила, тому пішли вони... Але делегація Палау, яка їй на горе сиділа попереду, у відповідь свої маски щільно тримала ...”, - написав Кислиця. — “І дійсно, як кажуть, правила не писані... Москві”.

Деталі

“Ледь не буквально, посилаючись на міжнародне право, свого часу прстпред Москви, Лавров, демонстративно палив папироску, коли на території штаб-квартири почали боротися з курінням.

І що вже говорити про міжнародне право, коли Москва зробила спробу незаконно анексувати Крим, окупувала його, а наразі продовжує збройну агресію на Сході України ... Правила — ніщо, міжнародне право — все...

Якби не зашкалювання цинізму і блюзнирства, то було б варто вивчати, розбирати на тези весь цей ворох думок речника Путіна в ООН, але це реально все „пластик“, якщо дивитися на цей виступ через оптику міжнародного права.

Натомість, як перелік зон боротьби із Заходом, США, ЄС, демократією і свободою, то тоді дійсно варто послухати....

Тільки не забувайте про ментальну гігієну в ході і після ознайомлення з цим дурманом...”, — написав український постпред при ООН.

Про що казав Лавров?

Під час свого виступу на 76-й сесії ГА ООН у суботу, Лавров розкритикував країни Заходу за нібито встановлені ними правила в міжнародних відносинах та недотримання міжнародного права.

При цьому згадав про окупацію Криму, яку назвав “возз’єднанням” з Росією.