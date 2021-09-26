"Не забувайте про ментальну гігієну": постпред України при ООН прокоментував виступ очільника МЗС РФ на Генасамблеї
Київ • УНН
КИЇВ. 26 вересня. УНН. Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця заявив, що при ознайомленні з виступом міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова на Генасамблеї ООН варто "не забувати про ментальну гігієну", передає УНН із посиланням на допис Кислиці.
Цитата
“Чи не найголовніша теза виступу московського міністра (закордонних справ Сергія. — ред.) Лаврова на ГА: правила — це зло, міжнародне право — це наше все... Боротьба з „правилами“ повторюється у виступі багаторазово...
Для наглядної ілюстрації цього підходу російська делегація наплювала на встановлені Головою Генасамблеї правила щодо кількості членів делегації в залі під час виступу і демонстративно прийшла на засідання „потужною“ шісткою. Дивно, що ще не в кашкетах з написом „Спутник V“. А замєстітєлю Лаврова, судячи з усього, облом ще і маску одягнути. Це ж правила, тому пішли вони... Але делегація Палау, яка їй на горе сиділа попереду, у відповідь свої маски щільно тримала ...”, - написав Кислиця. — “І дійсно, як кажуть, правила не писані... Москві”.
Деталі
“Ледь не буквально, посилаючись на міжнародне право, свого часу прстпред Москви, Лавров, демонстративно палив папироску, коли на території штаб-квартири почали боротися з курінням.
І що вже говорити про міжнародне право, коли Москва зробила спробу незаконно анексувати Крим, окупувала його, а наразі продовжує збройну агресію на Сході України ... Правила — ніщо, міжнародне право — все...
Якби не зашкалювання цинізму і блюзнирства, то було б варто вивчати, розбирати на тези весь цей ворох думок речника Путіна в ООН, але це реально все „пластик“, якщо дивитися на цей виступ через оптику міжнародного права.
Натомість, як перелік зон боротьби із Заходом, США, ЄС, демократією і свободою, то тоді дійсно варто послухати....
Тільки не забувайте про ментальну гігієну в ході і після ознайомлення з цим дурманом...”, — написав український постпред при ООН.
Про що казав Лавров?
Під час свого виступу на 76-й сесії ГА ООН у суботу, Лавров розкритикував країни Заходу за нібито встановлені ними правила в міжнародних відносинах та недотримання міжнародного права.
При цьому згадав про окупацію Криму, яку назвав “возз’єднанням” з Росією.