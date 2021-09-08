Не слухався: в Одесі батьки у ліфті жорстоко побили малюка, поліція склала протокол

Цитата

“Правопорушниками виявилися 25-річна мати дитини та її 30-річний співмешканець. Свій вчинок вони пояснили тим, що малюк, якому не виповнилося і двох років, не слухався”, - сказано у повідомленні.

Деталі

Як повідомляється, відео, на якому дорослі б’ють маленького хлопчика, правоохоронці виявили під час моніторингу мережі Інтернет.

Додамо

Співробітники ювенальної превенції провели з чоловіком та жінкою профілактичну бесіду та склали на них протоколи за ч. 1 ст. 173-2 (Вчинення домашнього насильства, насильства за ознакою статі, невиконання термінового заборонного припису або неповідомлення про місце свого тимчасового перебування) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Нагадаємо

За побиття трирічного сина та домашнє насильство батька дитини, мешканця селища Срібне, що на Чернігівщині, засуджено до 4-х місяців арешту.