Не подала декларацію "з релігійних переконань": судитимуть суддю Київського ОАС

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"11 листопада 2022 року прокурор САП за матеріалами НАБУ скерувала до антикорупційного суду обвинувальний акт стосовно судді Київського окружного адміністративного суду за умисне неподання суб’єктом декларування декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої законом України "Про запобігання корупції", – ідеться у повідомленні.

Як зазначили, попри можливість подати декларацію за 2020 рік в порядку, визначеному законом України "Про запобігання корупції", суддя цього не зробила.

"Дії судді кваліфіковані за ознаками кримінального проступку, передбаченого ст. 366-3 КК України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу або громадських робіт до 240 годин з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років", – інформує САП.

Нагадаємо

Судді Київського окружного адмінсуду Олександрі Брагіній повідомили про підозру у недекларуванні.