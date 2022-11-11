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Не подала декларацію "з релігійних переконань": судитимуть суддю Київського ОАС

Не подала декларацію "з релігійних переконань": судитимуть суддю Київського ОАС

Київ • УНН

 • 246669 перегляди

КИЇВ. 11 листопада. УНН. До суду скеровано обвинувальний акт щодо судді Київського окружного адміністративного суду Олександри Брагіної, яку підозрюють у недекларуванні за 2020 рік нібито "з релігійних переконань". Про це повідомляє САП, передає УНН.

Цитата

"11 листопада 2022 року прокурор САП за матеріалами НАБУ скерувала до антикорупційного суду обвинувальний акт стосовно судді Київського окружного адміністративного суду за умисне неподання суб’єктом декларування декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої законом України "Про запобігання корупції", – ідеться у повідомленні.

Як зазначили, попри можливість подати декларацію за 2020 рік в порядку, визначеному законом України "Про запобігання корупції", суддя цього не зробила.

"Дії судді кваліфіковані за ознаками кримінального проступку, передбаченого ст. 366-3 КК України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу або громадських робіт до 240 годин з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років", – інформує САП.

Нагадаємо

Судді Київського окружного адмінсуду Олександрі Брагіній повідомили про підозру у недекларуванні. 

Українські Національні Новини

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