Не подала декларацию "по религиозным убеждениям": будут судить судью Киевского ОАС

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"11 ноября 2022 года прокурор САП по материалам НАБУ направила в антикоррупционный суд обвинительный акт в отношении судьи Киевского окружного административного суда за умышленное непредставление субъектом декларирования декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, предусмотренного законом Украины" О предотвращении коррупции", – говорится в сообщении.

Как отметили, несмотря на возможность подать декларацию за 2020 год в порядке, определенном законом Украины "О предотвращении коррупции", судья этого не сделала.

"Действия судьи квалифицированы по признакам уголовного проступка, предусмотренного ст. 366-3 УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа или общественных работ до 240 часов с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет", – информирует САП.

Напомним

Судье Киевского окружного админсуда Александре Брагиной сообщили о подозрении в недекларировании.