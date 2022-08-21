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Не хочемо мати росію за сусіда: голови урядів Чехії і Словаччини записали звернення

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 серпня. УНН. Голови урядів Чехії і Словаччини – Петр Фіала і Едуард Геґер у день 54-ої річниці окупації Чехословаччини військами так званого Варшавського пакту звернулися до сучасників із закликом не забувати історії й підтримати Україну в її боротьбі з російським агресором, передає УНН із посиланням на Радіо Свобода.

Не хочемо мати росію за сусіда: голови урядів Чехії і Словаччини записали звернення

Деталі

У спільному зверненні прем’єр Чехії Петр Фіала, зокрема, наголосив: «Відразу після початку агресії росії на Україну було зрозуміло, що ми не можемо бездіяльно придивлятися, ми повинні активно допомагати… разом підтримувати українців в їхньому протистоянні російським окупантам».

Водночас, на думку голови уряду Словаччини Едуарда Геґера, сьогодні «загрозу війни і муки цивільних маємо прямо за нашими дверима», підтримкою України «ми підтримаємо і власну безпеку».

«Ми не хочемо мати росію за сусіда», – наголосив словацький політик, закликавши при цьому зберігати спільні цінності – «пошану до демократії, свободу і права людини».

Přestože se Česko a Slovensko rozdělily už před devětadvaceti lety a nyní fungují jako dvě samostatné země, bohatá společná historie nás stále spojuje.

To se týká i vzpomínky na 21. srpen 1968. K výročí jsme pro vás natočili s @eduardheger video. Podívejte se na něj, prosím. pic.twitter.com/Z7XVjBRqso

— Petr Fiala (@P_Fiala) August 21, 2022

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