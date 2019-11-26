НБУ зміцнив гривню та отримав 12,3 млрд грн збитку
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. Національний банк України в результаті зміцнення гривні до іноземних валют за період січня-вересня 2019 року на 13% отримав збитку на 12,3 млрд грн. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр НБУ.
У проміжній скороченій консолідованій фінансовій звітності регулятора за 9 місяців зазначається, що збиток включає нереалізовані витрати від переоцінки фінансових інструментів в іноземній валюті та монетарному золоті в сумі 42,4 млрд грн, що буде компенсований відповідним резервом переоцінки, який становить 80,4 млрд грн.
У результаті станом на кінець вересня 2019 року прибуток до розподілу становить близько 30 млрд грн. Водночас Законом про Державний бюджет України на 2020 рік передбачено перерахування Національним банком коштів до Державного бюджету України у сумі 40,7 млрд грн.
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Нагадаємо, Національний банк оновлює банкнотно-монетний ряд гривні, запроваджуючи нові банкноти номіналом 50 та 200 гривень з удосконаленою системою захисту.