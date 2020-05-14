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НБУ запустив мобільний додаток для оптимізації роботи з клієнтами

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 травня. УНН. Національний банк України створив мобільний додаток, який дозволяє зчитувати інформацію про клієнта з біометричних документів, що дозволить зекономити час як клієнту, так і працівникам. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу НБУ.

НБУ запустив мобільний додаток для оптимізації роботи з клієнтами

"Національний банк розробив мобільний додаток UAPassportReader для зчитування інформації з біометричних документів. Скачавши додаток на смартфон, можна безконтактно, швидко та просто зчитати всю інформацію, необхідну для ідентифікації клієнта з його ID-картки або біометричного закордонного паспорта громадянина України. Використання у банківських відділеннях цього додатка та його інтеграція з комп’ютерними системами банку полегшить життя банкам та їх клієнтам", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що банкам непотрібно буде купувати дороговартісне обладнання для зчитування інформації з чипу біометричних документів. Інтегрувавши цей додаток до своєї it-мережі, банк відразу зможе отримувати та зберігати в цифровому вигляді всю необхідну інформацію про клієнтів. А клієнтам, які мають біометричні документи, тепер непотрібно буде носити з собою паперову довідку про місце реєстрації.

Також для них відкривається доступ до власних даних, що містяться в документах: вони можуть завантажити цю інформацію на свій смартфон для подальшого пересилання.

"Пілотна версія додатка вже доступна для безкоштовного завантаження в AppStore. У перспективі Національний банк планує також розробити аналогічну версію для Google Play", - повідомили в НБУ.

Нагадаємо, Національний банк підтримує українські банки в період економічної кризи через коронавірус - спростив банкам доступ до фінансування, збільшив строк надання кредитів та почав приймати муніципальні облігації.

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