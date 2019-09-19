НБУ залишить паперові гроші номіналом 1, 2, 5, 10 гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 19 вересня. УНН. Національний банк України не збирається виводити з обігу банкноти 1, 2, 5 та 10 грн. Про це сьогодні на пресконференції повідомила заступник директора департаменту грошового обігу НБУ Оксана Галиць, передає УНН.
"Наразі НБУ не планує виводити з обігу банкноти 1, 2, 5, 10 грн. Вони в міру свого певного звуження паралельно будуть замінюватися монетами", - сказала Галиць.
Нагадаємо, починаючи з 1 жовтня цього року, українці не зможуть користуватися монетами номіналом 1, 2 та 5 копійок, але зможуть обміняти їх у банках на банкноти.