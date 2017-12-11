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НБУ введе в обіг дві нові пам’ятні монети

НБУ введе в обіг дві нові пам’ятні монети

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 грудня. УНН. Із 12 грудня 2017 року Національний банк України вводить в обіг дві пам’ятні монети “85 років Дніпропетровській області” (тираж 35 тисяч) та “85 років Харківській області” (тираж 35 тисяч). Про це повідомили у НБУ, передає УНН.

Як зазначається, п’ятигривнева монета “85 років Дніпропетровській області” присвячена одному з найбільш економічно розвинутих регіонів країни.

“Яскравою візитівкою області є петриківський декоративний розпис — самобутня сторінка культури українського народу”, — додали у НБУ.

На аверсі монети розміщено: угорі малий Державний Герб України, під яким рік карбування монети 2017 та написи по колу. У центрі композиція, яка є своєрідним візуальним портретом області: унікальний дерев’яний храм XVIII ст., побудований без жодного цвяха, — Троїцький собор, праворуч від якого стилізовані об’єкти, що символізують розвиток у краї ракетно-космічного будівництва та металургійного виробництва, — супутник на тлі зірок та ківш, під яким — квітка — фрагмент петриківського розпису і пензлі, ліворуч — колосся.

На реверсі монети зображено герб області та написи по колу.

П’ятигривнева монета “85 років Харківській області” присвячена одному з найбільших промислових, економічних та культурних осередків України, центрів вищої освіти і науки.

На аверсі монети розміщено: угорі — малий Державний Герб України та написи по колу. У центрі — композиція, що символізує область: білокам’яна будівля Шарівського палацу неоготичного стилю кінця ХІХ ст., під якою зазначено рік карбування монети — 2017, праворуч — стилізований трактор, ліворуч — одна з візитівок Харкова фонтан “Дзеркальний струмінь”, унизу — пшениця і соняшник.

На реверсі монети зображено герб області та розміщено написи по колу.

Нагадаємо, НБУ 7 грудня ввів в обіг пам’ятні монети “100 років Національній академії образотворчого мистецтва і архітектури” із серії “Вищі навчальні заклади України”.

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