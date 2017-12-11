НБУ введе в обіг дві нові пам’ятні монети

КИЇВ. 11 грудня. УНН. Із 12 грудня 2017 року Національний банк України вводить в обіг дві пам’ятні монети “85 років Дніпропетровській області” (тираж 35 тисяч) та “85 років Харківській області” (тираж 35 тисяч). Про це повідомили у НБУ, передає УНН.