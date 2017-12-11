НБУ введет в обращение две новые памятные монеты

КИЕВ. 11 декабря. УНН. С 12 декабря 2017 года Национальный банк Украины вводит в обращение две памятные монеты "85 лет Днепропетровской области" (тираж 35 тысяч) и "85 лет Харьковской области" (тираж 35 тысяч). Об этом сообщили в НБУ, передает УНН.