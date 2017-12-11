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10 марта, 17:10 • 109369 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

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10 марта, 15:15 • 127800 просмотра

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
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10 марта, 09:12 • 107659 просмотра

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НБУ введет в обращение две новые памятные монеты

НБУ введет в обращение две новые памятные монеты

Киев  •  УНН

 • 12084 просмотра

КИЕВ. 11 декабря. УНН. С 12 декабря 2017 года Национальный банк Украины вводит в обращение две памятные монеты "85 лет Днепропетровской области" (тираж 35 тысяч) и "85 лет Харьковской области" (тираж 35 тысяч). Об этом сообщили в НБУ, передает УНН.

Как отмечается, пятигривневая монета "85 лет Днепропетровской области" посвящена одному из наиболее экономически развитых регионов страны.

"Яркой визитной карточкой области является Петриковская декоративная роспись - самобытная страница культуры украинского народа", - добавили в НБУ.

На аверсе монеты вверху размещен малый Государственный Герб Украины, под которым год чеканки монеты - 2017 - и надписи по кругу. В центре композиция, которая является своеобразным визуальным портретом области: уникальный деревянный храм XVIII в., построенный без единого гвоздя, - Троицкий собор, справа от которого стилизованные объекты, символизирующие развитие в крае ракетно-космического строительства и металлургического производства, - спутник на фоне звезд и ковш, под которым - цветок - фрагмент петриковской росписи и кисти, слева - колосья.

На реверсе монеты изображен герб области и надписи по кругу.

Пятигривневая монета "85 лет Харьковской области" посвящена одному из крупнейших промышленных, экономических и культурных центров Украины, центров высшего образования и науки.

На аверсе монеты размещены: вверху - малый Государственный Герб Украины и надписи по кругу. В центре - композиция, символизирующая область: белокаменное здание Шаровского дворца неоготического стиля конца XIX в., в которой указан год чеканки монеты - 2017, справа - стилизованный трактор, слева - одна из визитных карточек Харькова - фонтан "Зеркальная струя", внизу - пшеница и подсолнечник.

На реверсе монеты изображен герб области и размещены надписи по кругу.

Напомним, НБУ 7 декабря ввел в обращение памятные монеты "100 лет Национальной академии изобразительного искусства и архитектуры" из серии "Высшие учебные заведения Украины".

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