НБУ: від початку року майже 95% грошових операцій в Україні були безготівковими
Київ • УНН
У першому кварталі 2024 року українці здійснили 1,8 мільярда безготівкових транзакцій на суму 961 мільярд гривень з використанням платіжних карт, причому більшість транзакцій відбувалося в роздрібних мережах і при переказах з карти на карту.
У I кварталі 2024 року українці активно користувалися безготівковими операціями з платіжними картками, здійснивши понад 1,8 мільярда транзакцій на загальну суму майже 961 мільярд гривень. Більшість транзакцій припала на торговельну мережу та перекази з картки на картку. Пише УНН з посиланням на НБУ.
Статистика за перший квартал 2024 року показує, що українці продовжують активно користуватися безготівковими операціями з платіжними картками. Загалом було здійснено 1 950,9 млн операцій на суму 1 489,7 млрд грн, з яких 1 837,6 млн операцій на 960,9 млрд грн були безготівковими.
Більшість операцій (94,2%) були безготівковими, з часткою 64,5% в загальній сумі. Найчастіше безготівкові операції відбувались у торговельній мережі (45,1% суми та 72% кількості операцій), де було здійснено 1 323,4 млн операцій на суму 433,2 млрд грн. Перекази з картки на картку становили третину за сумою (32,9%) та майже десятину за кількістю (8,9%), а оплата товарів і послуг в інтернеті склала 14,6% за сумою та 14,1% за кількістю.
Також зростає інфраструктура для платежів: кількість активних POS-терміналів збільшилася на 3,5% до 464,8 тис. шт., а пунктів продажу та надання послуг, які приймають платіжні картки, – на 2,7% до 473,9 тис. шт. Кількість емітованих платіжних карток в Україні досягла 117,3 млн шт., що на 1% більше від початку року.
Кількість активних платіжних карток, з якими здійснювалися видаткові операції, зросла на 2% з січня і становить 52,7 млн шт. в березні. Більш ніж половина активних карток (59,5%) є безконтактними, а кожна четверта картка є токенізованою.
Нагадаємо
Національний банк України готує проєкт рішення щодо обмеження карткових переказів і запровадження граничних лімітів переказу грошей з карти на карту між фізичними особами (так звані операції P2P, person-to-person).