НБУ: с начала года почти 95% денежных операций в Украине были безналичными

В I квартале 2024 года украинцы активно пользовались безналичными операциями с платежными картами, совершив более 1,8 миллиарда транзакций на общую сумму почти 961 миллиард гривен. Большинство транзакций приходилось на торговую сеть и переводы с карты на карту. Пишет УНН со ссылкой на НБУ.

Статистика за первый квартал 2024 года показывает, что украинцы продолжают активно пользоваться безналичными операциями с платежными картами. Всего было осуществлено 1 950,9 млн операций на сумму 1 489,7 млрд грн, из которых 1 837,6 млн операций на 960,9 млрд грн были безналичными.

Большинство операций (94,2%) были безналичными, с долей 64,5% в общей сумме. Чаще всего безналичные операции происходили в торговой сети (45,1% суммы и 72% количества операций), где было осуществлено 1 323,4 млн операций на сумму 433,2 млрд грн. переводы с карты на карту составляли треть по сумме (32,9%) и почти десятину по количеству (8,9%), а оплата товаров и услуг в интернете составила 14,6% по сумме и 14,1% по количеству.

Также растет инфраструктура для платежей: количество активных POS-терминалов увеличилось на 3,5% до 464,8 тыс. шт., а пунктов продажи и предоставления услуг, принимающих платежные карты, – на 2,7% до 473,9 тыс. шт. Количество эмитированных платежных карт в Украине достигло 117,3 млн шт., что на 1% больше с начала года.

Количество активных платежных карт, с которыми осуществлялись расходные операции, выросло на 2% с января и составляет 52,7 млн шт. в марте. Более половины активных карт (59,5%) являются бесконтактными, а каждая четвертая карта является токенизированной.

Напомним

Национальный банк Украины готовит проект решения относительно ограничения карточных переводов и введения предельных лимитов перевода денег с карты на карту между физическими лицами (так называемые операции P2P, person-to-person).