НБУ: сума приватних переказів коштів з Польщі виявилась удвічі більшою

“Національний банк здійснив дооцінку обсягу приватних грошових переказів в Україну за 2015-2017 років. Перегляд пов’язаний з появою нових даних, які підтвердили зміни в міграційних потоках українських працівників за останні три роки. Наприклад, якщо за попередніми оцінками НБУ обсяг переказів із Польщі в Україну офіційними та неофіційними каналами становив 1350 млн доларів у 2017 році, то за останніми оцінками НБУ на основі даних НБУ Польщі ця сума була вищою більш ніж в два рази — 3123 млн доларів”, — сказано у повідомленні.

На основі оновленої методики НБУ перерахував квартальні та річні обсяги приватних переказів за останні три роки. Як наслідок, їх оцінки збільшено:



у 2015 році — на 1,8 млрд доларів до 7 млрд доларів;



у 2016 році — на 2,1 млрд доларів до 7,5 млрд доларів;



у 2017 році — на 2 млрд доларів до 9,3 млрд доларів.



Це привело до покращення сальдо поточного рахунку платіжного балансу:



у 2015 році — з дефіциту у розмірі 0,2% ВВП до профіциту у розмірі 1,8% ВВП;



у 2016 році — розмір дефіциту з 3,7% ВВП до 1,4% ВВП;



у 2017 році — розмір дефіциту з 3,5% ВВП до 1,6% ВВП.



“Сальдо зведеного платіжного балансу залишилось незмінним унаслідок дзеркального коригування фінансового рахунку”, — додали у НБУ.

Регулятор зазначив, що в 2015-2017 роках оцінки обсягу платежів з основних країн-партнерів виявилися заниженими через низку чинників.

По-перше, за ці роки Польща стала головною країною призначення для українських трудових мігрантів. Оскільки трудова міграція до Польщі має переважно короткостроковий сезонний характер, більшість мігрантів привозять зароблені кошти особисто. Відтак, це потребувало уточнення рівня платежів неформальними каналами з Польщі.

По-друге, адміністративні обмеження на використання міжнародних платіжних систем між Україною та Росією зумовили скорочення офіційних переказів із Росії та, як наслідок, недооцінку обсягу неформальних переказів, які оцінюються як частка від офіційних.

Національний банк здійснив більш точні оцінки обсягу приватних грошових переказів в Україну завдяки новим даним щодо трудової міграції з України на основі опитування Держстатистики, а також щодо обсягів приватних грошових переказів в Україну, оцінених центральними банками Польщі та Росії.

З огляду на це, Національний банк удосконалив методику оцінки обсягів приватних переказів. Раніше дорахунки неформальних каналів здійснювались на основі загальних коефіцієнтів для груп країн. Відтепер для основних країн-партнерів (Польщі та Росії) буде враховуватися так звана “дзеркальна статистика” про перекази в Україну, тобто дані платіжного балансу центробанків Польщі та Росії. Крім того, для 18 країн, з якими Україна має найбільші потоки приватних грошових переказів, будуть розраховуватись індивідуальні коефіцієнти на основі відповідних обстежень.

Нагадаємо, за 9 місяців 2017 року обсяги приватних грошових переказів в Україну зросли майже на 30%.