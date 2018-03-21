НБУ: сума приватних переказів коштів з Польщі виявилась удвічі більшою

ukru
Ексклюзив
14:20 • 2224 перегляди

Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні

Ексклюзив
13:52 • 20201 перегляди

Посилення безпеки на Великдень: поліція опрацьовує це питання на тлі спроб терактів по Україні

Ексклюзив
10:32 • 143613 перегляди

Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком

09:27 • 119039 перегляди

В Україні зросли зарплати чиновників: хто отримує найбільше, а кого "обділили"

08:24 • 180276 перегляди

Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

Ексклюзив
25 березня, 17:08 • 163271 перегляди

Домовленість щодо безпечного судноплавства в Чорному морі: що кажуть у ВМС про перемир'я

25 березня, 15:22 • 205551 перегляди

Умєров розкрив ключові результати двосторонніх технічних консультацій України та США

25 березня, 15:09 • 201529 перегляди

США та Україна домовилися щодо безпечного судноплавства в Чорному морі - Білий дім зробив заяву після зустрічі в Ер-Ріяді

25 березня, 13:46 • 239130 перегляди

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 11:37 • 133812 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
1.7 м/с
50 %
751 мм
Ясно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
День Національної гвардії України та Віддання Благовіщення: що ще відзначають 26 березня

День Національної гвардії України та Віддання Благовіщення: що ще відзначають 26 березня

26 березня, 04:40 • 188543 перегляди
Нічна атака дронів на Дніпропетровщину: під ударом опинились Кривий Ріг та Нікопольщина

Нічна атака дронів на Дніпропетровщину: під ударом опинились Кривий Ріг та Нікопольщина

26 березня, 05:45 • 138489 перегляди
Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

26 березня, 06:26 • 194798 перегляди
Атака на "Укрзалізницю" була ретельно спланованою росіянами - голова правління національного перевізника

Атака на "Укрзалізницю" була ретельно спланованою росіянами - голова правління національного перевізника

26 березня, 08:07 • 132347 перегляди
Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

08:54 • 62876 перегляди
Публікації
Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні

Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні
Ексклюзив

14:20 • 2279 перегляди
Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком

Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком
Ексклюзив

10:32 • 143634 перегляди
Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

08:24 • 180290 перегляди
Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

26 березня, 06:26 • 194798 перегляди
День Національної гвардії України та Віддання Благовіщення: що ще відзначають 26 березня

День Національної гвардії України та Віддання Благовіщення: що ще відзначають 26 березня

26 березня, 04:40 • 188543 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

13:05 • 26913 перегляди
Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

12:30 • 24284 перегляди
Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

11:09 • 34807 перегляди
Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

09:14 • 50775 перегляди
Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

08:54 • 62876 перегляди
Актуальне
НБУ: сума приватних переказів коштів з Польщі виявилась удвічі більшою

НБУ: сума приватних переказів коштів з Польщі виявилась удвічі більшою

Київ • УНН

 • 15290 перегляди

КИЇВ. 21 березня. УНН. Національний банк удосконалив методику підрахунку обсягу приватних грошових переказів в Україну та уточнив їх оцінки за 2015-2017 роки. За останніми оцінками центробанку сума переказів з Польщі була вищою більш ніж в два рази, передає УНН з посиланням на НБУ.

“Національний банк здійснив дооцінку обсягу приватних грошових переказів в Україну за 2015-2017 років. Перегляд пов’язаний з появою нових даних, які підтвердили зміни в міграційних потоках українських працівників за останні три роки. Наприклад, якщо за попередніми оцінками НБУ обсяг переказів із Польщі в Україну офіційними та неофіційними каналами становив 1350 млн доларів у 2017 році, то за останніми оцінками НБУ на основі даних НБУ Польщі ця сума була вищою більш ніж в два рази — 3123 млн доларів”, — сказано у повідомленні.

На основі оновленої методики НБУ перерахував квартальні та річні обсяги приватних переказів за останні три роки. Як наслідок, їх оцінки збільшено:

  • у 2015 році — на 1,8 млрд доларів до 7 млрд доларів;
  • у 2016 році — на 2,1 млрд доларів до 7,5 млрд доларів;
  • у 2017 році — на 2 млрд доларів до 9,3 млрд доларів.

Це привело до покращення сальдо поточного рахунку платіжного балансу:

  • у 2015 році — з дефіциту у розмірі 0,2% ВВП до профіциту у розмірі 1,8% ВВП;
  • у 2016 році — розмір дефіциту з 3,7% ВВП до 1,4% ВВП;
  • у 2017 році — розмір дефіциту з 3,5% ВВП до 1,6% ВВП.

“Сальдо зведеного платіжного балансу залишилось незмінним унаслідок дзеркального коригування фінансового рахунку”, — додали у НБУ.

Регулятор зазначив, що в 2015-2017 роках оцінки обсягу платежів з основних країн-партнерів виявилися заниженими через низку чинників.

По-перше, за ці роки Польща стала головною країною призначення для українських трудових мігрантів. Оскільки трудова міграція до Польщі має переважно короткостроковий сезонний характер, більшість мігрантів привозять зароблені кошти особисто. Відтак, це потребувало уточнення рівня платежів неформальними каналами з Польщі.

По-друге, адміністративні обмеження на використання міжнародних платіжних систем між Україною та Росією зумовили скорочення офіційних переказів із Росії та, як наслідок, недооцінку обсягу неформальних переказів, які оцінюються як частка від офіційних.

Національний банк здійснив більш точні оцінки обсягу приватних грошових переказів в Україну завдяки новим даним щодо трудової міграції з України на основі опитування Держстатистики, а також щодо обсягів приватних грошових переказів в Україну, оцінених центральними банками Польщі та Росії.

З огляду на це, Національний банк удосконалив методику оцінки обсягів приватних переказів. Раніше дорахунки неформальних каналів здійснювались на основі загальних коефіцієнтів для груп країн. Відтепер для основних країн-партнерів (Польщі та Росії) буде враховуватися так звана “дзеркальна статистика” про перекази в Україну, тобто дані платіжного балансу центробанків Польщі та Росії. Крім того, для 18 країн, з якими Україна має найбільші потоки приватних грошових переказів, будуть розраховуватись індивідуальні коефіцієнти на основі відповідних обстежень.

Нагадаємо, за 9 місяців 2017 року обсяги приватних грошових переказів в Україну зросли майже на 30%.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$278.66
Brent
$73.19
Bitcoin
$86,974.70
S&P 500
$5,773.63
Газ TTF
$40.95
Золото
$3,051.50
Ethereum
$2,031.40