НБУ: сумма частных переводов денег из Польши оказалась вдвое большей

КИЕВ. 21 марта. УНН. Национальный банк усовершенствовал методику подсчета объема частных денежных переводов в Украину и уточнил их оценки 2015-2017 годы. По последним оценкам центробанка сумма переводов с Польши была выше более чем в два раза, передает УНН со ссылкой на НБУ.