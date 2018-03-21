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НБУ: сумма частных переводов денег из Польши оказалась вдвое большей

НБУ: сумма частных переводов денег из Польши оказалась вдвое большей

Киев  •  УНН

 • 15282 просмотра

КИЕВ. 21 марта. УНН. Национальный банк усовершенствовал методику подсчета объема частных денежных переводов в Украину и уточнил их оценки 2015-2017 годы. По последним оценкам центробанка сумма переводов с Польши была выше более чем в два раза, передает УНН со ссылкой на НБУ.

“Национальный банк провел дооценку объема частных денежных переводов в Украину за 2015-2017 годы. Пересмотр связан с появлением новых данных, которые подтвердили изменения в миграционных потоках украинских работников за последние три года. Например, если по предварительным оценкам НБУ объем переводов из Польши в Украину официальным и неофициальным каналам составил 1350 млн долларов в 2017 году, то по последним оценкам НБУ на основе данных НБУ Польши эта сумма была выше более чем в два раза — 3123 млн долларов”, - говорится в сообщении.

На основе обновленной методики НБУ пересчитал квартальные и годовые объемы частных переводов за последние три года. Как следствие, их оценки увеличены:

  • в 2015 году — на 1,8 млрд долларов до 7 млрд долларов;
  • в 2016 году — на 2,1 млрд долларов до 7,5 млрд долларов;
  • в 2017 году — на 2 млрд долларов до 9,3 млрд долларов.

Это привело к улучшению сальдо текущего счета платежного баланса:

  • в 2015 году — с дефицита в размере 0,2% ВВП до профицита в размере 1,8% ВВП;
  • в 2016 году — размер дефицита с 3,7% ВВП до 1,4% ВВП;
  • в 2017 году — размер дефицита с 3,5% ВВП до 1,6% ВВП.

“Сальдо сводного платежного баланса осталось неизменным вследствие зеркальной корректировки финансового счета”, — добавили в НБУ.

Регулятор отметил, что в 2015-2017 годах оценки объема платежей из основных стран-партнеров оказались заниженными из-за ряда факторов.

Во-первых, за эти годы Польша стала главной страной назначения для украинских трудовых мигрантов. Поскольку трудовая миграция в Польшу имеет преимущественно краткосрочный сезонный характер, большинство мигрантов привозят заработанные средства лично. Следовательно, это требовало уточнения уровня платежей неформальным каналам из Польши.

Во-вторых, административные ограничения на использование международных платежных систем между Украиной и Россией обусловили сокращение официальных переводов из России и, как следствие, недооценке объема неформальных переводов, которые оцениваются как доля от официальных.

Национальный банк осуществил более точные оценки объема частных денежных переводов в Украину благодаря новым данным о трудовой миграции из Украины на основе опроса Госстатистики, а также по объемам частных денежных переводов в Украину, оцененных центральными банками Польши и России.

Учитывая это, Национальный банк усовершенствовал методику оценки объемов частных переводов. Ранее дорасчеты неформальных каналов осуществлялись на основе общих коэффициентов для групп стран. Отныне для основных стран-партнеров (Польши и России) будет учитываться так называемая “зеркальная статистика” о переводах в Украину, то есть данные платежного баланса центробанков Польши и России. Кроме того, для 18 стран, с которыми Украина имеет наибольшие потоки частных денежных переводов, будут рассчитываться индивидуальные коэффициенты на основе соответствующих обследований.

Напомним, за 9 месяцев 2017 года объемы частных денежных переводов в Украину выросли почти на 30%.

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