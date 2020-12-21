НБУ про ринок нерухомості в Україні: доступність житла рекордно висока, але ціни зросли

"Після стрімкого падіння у ІІ кварталі цього року майже на третину у річному вимірі попит на нерухомість почав поволі зростати. У ІІІ кварталі 2020 року вже було укладено на 2,8% більше угод купівлі-продажу житла, ніж рік тому – відкладений попит поступово реалізується. З початку карантину у Києві було виставлено на продаж близько півсотні житлових комплексів (+11% р/р) – і це попри тимчасове зниження попиту на піку карантинних обмежень та обмежену роль іпотеки на ринку житла", - йдеться у звіті.

Зазначається, що висхідний тренд попиту обумовлений, з-поміж іншого, зростанням доступності житла, яка за "десятиліття збільшилася більш ніж у два рази".

"За рік показник Price-to-income майже не змінився, оскільки темпи зростання номінальних доходів населення та цін на житло були майже тотожними. А от Price-to-rent – зріс, адже ціна оренди житла росла більш повільно, ніж його вартість", - повідомляють у НБУ.

Водночас, за даними Нацбанку, ціни на житло у країні продовжують стабільно зростати.

"У столиці вартість нового житла у гривні у вересні 2020 року була вищою на 5–10%, ніж рік тому, на вторинному ринку, у доларі, – до 5%. Ринкові ціни на житло в Києві загалом є близькими до природнього рівня, хоча періодично відхиляються від нього. Наприклад, в останні місяці вартість житла у Києві зростала навіть попри пандемію та супутні обмеження. Хоча фундаментальні фактори, що зумовлюють динаміку цін, як то рівень безробіття, дещо погіршилися", - зазначено у звіті.

За даними фахівців, збільшення вартості житла цьогоріч було обумовлене передусім зростанням цін на будматеріали: на 5,3% р/р на кінець вересня.

Крім того, свою роль відіграли пожвавлення іпотечного кредитування та зростання рівня заощаджень населення в умовах кризи. Також ріст цін певною мірою пояснюється зниженням ставок за депозитами, що є альтернативним напрямом для інвестування у житло. За даними НБУ, висхідний тренд цін збережеться і надалі.

У звіті зазначається також про тенденцію, за якою темпи введення будівель в експлуатацію уповільнилися.

"За перше півріччя 2020 року у Києві було офіційно введено в експлуатацію майже вдвічі менше житла у багатоквартирних будинках, ніж рік тому. Це передусім пов’язано з ускладненням процесу отримання сертифіката про введення в експлуатацію через складну та тривалу реформу ДАБІ. Загалом в Україні (крім Києва) падіння було значно меншим – на 5,2% р/р, оскільки за регіональними органами будконтролю залишився обмежений функціонал, який дає змогу видавати дозвільну документацію для забудови, розрахованої до 400 осіб, що переважає у регіонах", - зауважують автори звіту.

Крім того, констатують у Національному банку, на сьогодні іпотека все ще не впливає на роботу ринку нерухомості.

"За рахунок іпотеки на сьогодні фінансується менше 5% угод з купівлі житла. Тож потенціал зростання іпотечного кредитування суттєвий. Від початку року разом зі зниженням загального рівня ставок помітно зменшилася вартість житлових кредитів: за результатами самооцінки власної іпотеки банками, ефективна ставка за десять місяців 2020 року зменшилася майже на 7 в.п до 14,7%", - йдеться у звіті НБУ.

Нагадаємо, за даними експертів, на початку карантину, який ввели через COVID-19, у Києві та в області стався застій на ринку оренди житла. Однак, після послаблення карантинних заходів сформувався відкладений попит, і ціни, зокрема, на заміську нерухомість, зросли удвічі.