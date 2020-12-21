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НБУ о рынке недвижимости в Украине: доступность жилья рекордно высока, но цены возросли

Киев • УНН

 • 23743 просмотра

КИЕВ. 21 декабря. УНН. Спрос на рынке недвижимости в Украине восстановился и медленно растет, ведь доступность жилья остается высокой по историческим меркам. Цены на недвижимость также умеренно возросли, несмотря на пандемию и замедление экономической активности. Об этом говорится в годовом отчете о финансовой стабильности, представленный сегодня Нацбанком Украины, передает УНН.

НБУ о рынке недвижимости в Украине: доступность жилья рекордно высока, но цены возросли

"После стремительного падения во втором квартале этого года почти на треть в годовом измерении спрос на недвижимость начал постепенно расти. В третьем квартале 2020 года уже было заключено на 2,8% больше сделок купли-продажи жилья, чем год назад - отложенный спрос постепенно реализуется. С начала карантина в Киеве было выставлено на продажу около полусотни жилых комплексов (+11% р/р) - и это несмотря на временное снижение спроса на пике карантина и ограниченную роль ипотеки на рынке жилья", - говорится в отчете.

Отмечается, что восходящий тренд спроса обусловлен, среди прочего, ростом доступности жилья, который за "десятилетия увеличился более чем в два раза".

"За год показатель Price-to-income почти не изменился, поскольку темпы роста номинальных доходов населения и цен на жилье были почти тождественными. А вот Price-to-rent - вырос, ведь цена аренды жилья росла медленнее, чем его стоимость", - сообщают в НБУ.

В то же время, по данным Нацбанка, цены на жилье в стране продолжают стабильно расти.

"В столице стоимость нового жилья в гривне в сентябре 2020 года была выше на 5-10%, чем год назад, на вторичном рынке, в долларе - до 5%. Рыночные цены на жилье в Киеве в целом близки к естественному уровню, хотя периодически отклоняются от него. Например, в последние месяцы стоимость жилья в Киеве росла даже несмотря на пандемию и сопутствующие ограничения. Хотя фундаментальные факторы, обусловливающие динамику цен, как уровень безработицы, несколько ухудшились", - говорится в отчете.

По данным специалистов, увеличение стоимости жилья в этом году было обусловлено прежде всего ростом цен на стройматериалы: на 5,3% р/р на конец сентября.

Кроме того, свою роль сыграли оживление ипотечного кредитования и рост уровня сбережений населения в условиях кризиса. Также рост цен в определенной степени объясняется снижением ставок по депозитам, что является альтернативным направлением для инвестирования в жилье. По данным НБУ, восходящий тренд цен сохранится и в дальнейшем.

В отчете отмечается также о тенденции, по которой темпы ввода зданий в эксплуатацию замедлились.

"За первое полугодие 2020 года в Киеве было официально введено в эксплуатацию почти вдвое меньше жилья в многоквартирных домах, чем год назад. Это прежде всего связано с усложнением процесса получения сертификата о введении в эксплуатацию из-за сложной и длительной реформы ГАСИ. Всего в Украине (кроме Киева) падение было значительно меньше - на 5,2% р/р, поскольку за региональными органами стройконтроля остался ограниченный функционал, который позволяет выдавать разрешительную документацию для застройки, рассчитанной до 400 человек, преобладающего в регионах", - отмечают авторы отчета.

Кроме того, констатируют в Национальном банке, на сегодня ипотека все еще не влияет на работу рынка недвижимости.

"За счет ипотеки сегодня финансируется менее 5% сделок по покупке жилья. Поэтому потенциал роста ипотечного кредитования существенен. С начала года вместе со снижением общего уровня ставок заметно уменьшилась стоимость жилищных кредитов: по результатам самооценки собственной ипотеки банками, эффективная ставка за десять месяцев 2020 года уменьшилась почти на 7 п.п. до 14,7%", - говорится в отчете НБУ.

Напомним, по данным экспертов, в начале карантина, который ввели из-за COVID-19 в Киеве и области произошел застой на рынке аренды жилья. Однако, после ослабления карантинных мероприятий сформировался отложенный спрос, и цены, в частности, на загородную недвижимость, выросли вдвое.

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