НБУ поліпшив прогноз міжнародних резервів України на кінець 2019 року
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. У Національному банку прогнозують, що міжнародні резерви України на кінець 2019 року будуть на рівні 21,2 млрд дол. замість 20,6 млрд дол., що прогнозували раніше. Про це свідчать дані НБУ щодо основних макроекономічних показників, передає УНН.
Прогноз щодо міжнародних резервів на 2020 рік поліпшено до 21,9 млрд дол., замість 21,4 млрд дол. прогнозованих у січні 2019-го, на 2021 рік – до 21,8 млрд дол., замість 21,4 млрд дол., які прогнозували раніше.
Також у Нацбанку покращили прогноз щодо платіжного балансу та знизили показник очікуваного дефіциту на кінець 2019 року до 0,3 млрд дол., а за попереднім прогнозом було 1,1 млрд дол.
Водночас у 2020 та 2021 роках прогноз НБУ щодо дефіциту платіжного балансу, як і в січні 2019-го залишається незмінним: 0,1 млрд дол. та 0,7 млрд дол. відповідно.
До слова, чисті міжнародні резерви Національного банку України у березні 2019 року збільшилися на 6,9% - до 9 млрд 993 млн дол. за поточним курсом, у порівнянні з попереднім місяцем.
Також нагадаємо, чисті міжнародні резерви Нацбанку у 2018 році збільшилися на 44,6%.