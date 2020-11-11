НБУ погодив покупку фінансової компанії "Фортіфай" Тігіпком: рішень щодо його документів не ухвалювали
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Національний банк України погодив громадянину Сергію Тігіпко опосередковане набуття істотної участі у ТОВ "Фінансова компанія "Фортіфай" у розмірі 100% у статутному капіталі. НБУ ще не ухвалював жодних рішень щодо пакету документів Тігіпка, які він подав для погодження. Про це УНН відповіли в НБУ у відповідь на запит.
"Національний банк України 30 жовтня погодив громадянину Сергію Тігіпко опосередковане набуття істотної участі у ТОВ "Фінансова компанія "Фортіфай" у розмірі 100% у статутному капіталі", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що НБУ отримав пакет документів від Сергія Тігіпка для погодження опосередкованого набуття (через кіпрську компанію LUREGIO LTD) істотної участі в ПАТ "Промінвестбанк" у розмірі 99,772644% у статутному капіталі банку.
"Національний банк поки що не ухвалював жодних рішень за пакетом документів Сергія Тігіпка. Наразі отримані документи для погодження набуття істотної участі зареєстровані та знаходяться на розгляді. За результатами розгляду громадськість буде проінформовано додатково", - додали у повідомленні.
Під час розгляду пакета документів Національний банк України перевірить відповідність ділової репутації інвестора вимогам, встановленим у нормативно-правових актах НБУ, його фінансовий стан та джерела походження коштів.
Нагадаємо, ще у березні Президент України Володимир Зеленський домовився з найбагатшими бізнесменами країни про допомогу українцям в рамках боротьби з пандемією коронавірусу. Серед бізнесменів був і Сергій Тігіпко.