НБУ направив правоохоронцям торік інформацію про підозрілі операції у 40 банках
Київ • УНН
КИЇВ. 12 січня. УНН. Національний банк України протягом 2016 року направив інформацію правоохоронним органам про підозрілі операції у 40 банках та 2 небанківських фінансових установ. Про це йдеться у повідомленні прес-служби НБУ, передає УНН.
“Національний банк України протягом 2016 року за результатами виїзних та безвиїзних перевірок направив правоохоронним органам інформацію про підозрілі фінансові операції клієнтів 40 банків та 2 небанківських фінансових установ”, — зазначається у повідомленні.
Зокрема, пояснили у НБУ, правоохоронцям надавалася інформація стосовно проведення клієнтами банків фінансових операцій з готівкою у значних обсягах, фінансових операцій з купівлі та перерахування коштів за межі України, які можуть свідчити про незаконне виведення капіталів.
Регулятор також надавав інформацію про “схемні” фінансові операції, за допомогою яких могли приховуватися реальні джерела походження коштів, або виводитися капітали за межі України, інші ризикових фінансових операцій, у тому числі таких, що здійснювалися на підставі підроблених документів.
НБУ неодноразово протягом року також повідомляв правоохоронців про підозрілі операції під час виконання резидентами боргових зобов’язань за залученими від нерезидентів кредитами та позиками в іноземній валюті.
Як повідомляв УНН, НБУ розширив критерії відбору банків для участі у валютній інтервенції.